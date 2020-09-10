ЦИК: в общей сложности на внеочередных выборах в Рижскую думу недействительными признаны 847 конвертов для голосования
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В общей сложности на внеочередных выборах в Рижскую думу недействительными признаны 847 конвертов для голосования, сообщила представитель ЦИК Лаура Захарова.

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Как пояснили в ЦИК, недействительными считаются не только конверты без печатей, но и разорванные конверты для голосования, конверты, на которых не указано название соответствующих выборов или форма которых не утверждена ЦИК. Также недействительными были признаны конверты, брошенные в урну для голосования в день выборов 29 августа, однако имеющие пометку "Предварительное голосование".

Порядок подсчета голосов предусматривает, что число признанных недействительными конвертов подсчитывается, после чего они нераскрытыми упаковываются. Общее количество недействительных конвертов для голосования должно быть занесено в протокол подсчета голосов, подчеркнула Захарова, добавив, что за более детальной информацией о признанных недействительными конвертах для голосования следует обращаться к председателю Рижской городской избирательной комиссии Юрису Кокинсу.

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