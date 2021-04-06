ЦИК: выросла конкуренция за депутатские места в самоуправлениях
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На предстоящих в июне выборах самоуправлений ожидается более высокая конкуренция за депутатские места в местных органах власти, сообщила телеканалу TV3 председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Берзиня.

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Во вторник, 6 апреля, завершается срок подачи кандидатских списков на муниципальные выборы, которые пройдут 5 июня.

Предполагается, что в целом может быть подано около 300 кандидатских списков, что меньше, чем на прошлых выборах, так как уменьшилось количество самоуправлений. В то же время конкуренция за депутатские места увеличилась - сейчас на одно место претендуют в среднем семь кандидатов, тогда как на предыдущих выборах - пять.

ЦИК готовится к проведению выборов с соблюдением строгих эпидемиологических требований, но в целом они не будет отличаться от тех, что необходимо соблюдать сейчас, сообщила Берзиня.

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LETA

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