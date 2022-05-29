Цилевич об отношении властей Латвии к русскоязычным СМИ: "Мы стреляем себе в ногу"

"Запретами проблему пропаганды не решишь. Единственная возможность эффективной борьбы с пропагандой — это наряду с ограничениями предлагать другой альтернативный качественный контент. Борьба идей — вот это важно", — заявил в программе "Подробности" на ЛР-4 Борис Цилевич, зампредседателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Об этом сообщает Rus.LSM.

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По словам Цилевича, "к сожалению, с этой точки зрения, я считаю, что политика Латвии неумная — и скорее направлена на пользу именно российской пропаганде. Потому что реально — наоборот: все направлено на то, чтобы по максимуму ограничить контент на русском языке, производимый в Латвии".

"После 2014 года — после аннексии Крыма — вроде бы были какие-то попытки создать и расширить вещание на русском, но как-то опять это все очень быстро скукожилось. Особенно во время пандемии, когда происходило активное субсидирование частных СМИ — русскоязычным досталось совсем чуть-чуть. По большинству направлений — просто поддерживались и государственные субсидии получали только СМИ на латышском", - добавляет он.

"Тем самым мы сами стреляем себе в ногу. Это достаточно странная концепция — "лояльный русский должен смотреть латышское телевидение". Так это не работает, это так не бывает. Мы сами дарим и отдаем свою аудиторию своим идеологическим противникам — дарим ее российским пропагандистам.

К сожалению, правительство и нынешняя коалиция, с одной стороны, не могут этого не понимать и не признавать. С другой стороны, очевидно, влияние догматиков, националистов в этой коалиции слишком сильно, чтобы какие-то решения принимать. Я очень рад, что развивается вещание на LSM, Латвийское радио, но и у вас ресурсов намного меньше, чем ответственное государство должно было обеспечивать", - заявил зампредседателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

"Конечно, в значительной мере эта политика, которую проводит и совет, и в значительной мере коалиция — под влиянием националистов — это политика капитуляции перед российской пропагандой. Пока мы эту политику не пересмотрим, мы будем проигрывать", — считает Борис Цилевич.

В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии ограничен доступ к сетям "Вконтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru). Ранее суд принял решение применить временное регулирование и вернуть в информационное пространство Латвии российские телеканалы "ТНТ — Комеди", "TNT4 International", "Friday International" ("Пятница"), "Телеканал КХЛ" и "TNT Music", сообщил в twitter председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Иварс Аболиньш. Он обещает, что НСЭСМИ обжалует это решение суда.

Решение о блокировке этих развлекательных каналов было принято НСЭСМИ в начале марта, поскольку предприятие, связанное с российской компанией Gazprom Media Holding, находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).