Ципуле: если ограничения заработают и общество станет сознательнее, число госпитализированных пациентов может уменьшиться к Рождеству
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Если введенные правительством ограничения заработают и общество станет сознательнее, число пациентов в больницах может снизиться к Рождеству, сказала в интервью Латвийскому радио директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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Поскольку в медицинской отрасли объявлена чрезвычайная ситуация, которая позволяет лечебным учреждениям переструктурировать свои ресурсы, в целом в выходные дни было меньше опозданий на приоритетные вызовы.

"Были отдельные больницы, где образовывались очереди, что вызвало стресс. Самая критическая ситуация сложилась в больницах Резекне и Елгавы. В Рижском регионе в выходные дни была относительно хорошая ситуация, так как крупные больницы открыли дополнительные места", — рассказала руководитель Службы неотложной медицинской помощи.

Сейчас "Скорая" выезжает на острые случаи, когда жизни человека грозит опасность. Примерно 100 человек в сутки, если нет опасности для жизни, операторы скорой помощи призывают за помощью обращаться в другие места.

Комментируя введенные правительством ограничения, Ципуле отметила, что в течение ближайшего месяца ситуация не улучшится. По ее словам, количество госпитализаций в ближайшие две недели не уменьшится.

С сегодняшнего дня и до 11 января в стране действует чрезвычайная ситуация.

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