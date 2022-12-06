Ципуле: из-за пандемии у молодых медиков не хватает компетенции

В Службе неотложной медицинской помощи (СПМП) сейчас открыто 250 вакансий медиков. Кроме того, многие болеют или отсутствуют по другой причине, поэтому "недокомплект" бригад очень сильный, а у молодых медиков, которые не практиковались во время пандемии, не хватает навыков, пожаловалась в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 директор СНМП Лиене Ципуле.

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Несмотря на то, что число вакансий в последние годы уменьшилось — СНМП удалось привлечь новых работников — этой осенью многие работники отсутствовали по разным причинам, и таких было даже больше, чем во время массовой болезни врачей в пандемию. Кто-то болеет, кто-то в отпуске по уходу за ребенком, кто-то отсутствует по другой причине.

По словам Ципуле, каждый день не хватает около 20 бригад. "Но мы уже свыклись с ситуацией, с тем, что нам приходится работать в ситуации ограниченной доступности бригад. Если до этого нам пять отсутствующих бригад казались сложной задачей, то сейчас и с 20 у нас есть механизмы, как обеспечить работу", — рассказала она.

По ее словам, главные причины нехватки медиков — выгорание старых работников и неконкурентоспособная зарплата. И хотя в последнее время пришло много молодых работников, из-за пандемии у них не было возможности полноценно практиковаться, что очень важно для оказания неотложной помощи. "Видно, что у тех, кто не совмещал учебу с работой, не хватает навыков, практики и опыта", — отмечает Ципуле.