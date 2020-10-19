Ципуле: медики ждут от общества поддержки и понимания
Foto: LETA

Из-за распространения Covid-19 уже более полугода растет нагрузка на медиков, которые устали и ждут моральной поддержки со стороны общества, заявила в интервью Латвийскому радио директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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По ее словам, весной, то есть с приходом первой волны коронавируса медики ощущали большую поддержку в обществе. Для того, чтобы облегчить работу медперсонала и подбодрить его, люди призывали друг друга оставаться дома, проводились различные акции.

"Сейчас мы наблюдаем противоположное отношение и ситуацию, хотя медикам сегодня гораздо сложнее, чем весной", — поясняет Ципуле, добавляя, что неопределенность добавляет моральную нагрузку.

Глава службы говорит, что медикам сейчас необходима психологическая, моральная поддержка, мотивация, чтобы продолжать работать. В противном случае персонал ждет выгорание.

На вопрос, как помочь медикам, Ципуле ответила, что просто надо не сомневаться в эффективности ограничений и без разговоров соблюдать их. Падение уровня заболевания зависит от каждого.

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