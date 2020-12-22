Ципуле: мы не успеваем помогать пациентам вовремя

Медицинская система перегружена. Ни один пациент больше не может быть уверен в том, что вовремя получит необходимую помощь, подчеркнула в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV Лиене Ципуле, директор Неотложной медицинской помощи.

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Перегрузка из-за большого количества пациентов с Covid-19 влияет не только на их лечение, но и на помощь, оказываемую пациентам с другими диагнозами. Роженицам и пациентам неврологии приходится ехать дольше в те места, где их могут принять, потому что поблизости нет врачей или переполненная больница. Сделать так, чтобы пациенты не почувствовали на себе ситуацию в сфере здравоохранения, становится все сложнее и почти невозможно.

Каждый день приходятся пересчитывать логистику с учетом наличия свободных мест в разных больницах. Медикам "неотложки" приходится дольше заниматься реанимационными мероприятиями, пока едет машина. Врачи выгорают, становятся менее собранными и хуже коммуницируют. 140 медиков "неотложки" сейчас находятся на карантине из-за болезни или контакта с заболевшими, что создает дополнительную нагрузку на оставшихся.

По прогнозам Ципуле, в ближайшее время нагрузка на медицину будет только возрастать, а больных будет все больше.