Ципуле: мы не успеваем помогать пациентам вовремя
Foto: LETA

Медицинская система перегружена. Ни один пациент больше не может быть уверен в том, что вовремя получит необходимую помощь, подчеркнула в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV Лиене Ципуле, директор Неотложной медицинской помощи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Перегрузка из-за большого количества пациентов с Covid-19 влияет не только на их лечение, но и на помощь, оказываемую пациентам с другими диагнозами. Роженицам и пациентам неврологии приходится ехать дольше в те места, где их могут принять, потому что поблизости нет врачей или переполненная больница. Сделать так, чтобы пациенты не почувствовали на себе ситуацию в сфере здравоохранения, становится все сложнее и почти невозможно.

Каждый день приходятся пересчитывать логистику с учетом наличия свободных мест в разных больницах. Медикам "неотложки" приходится дольше заниматься реанимационными мероприятиями, пока едет машина. Врачи выгорают, становятся менее собранными и хуже коммуницируют. 140 медиков "неотложки" сейчас находятся на карантине из-за болезни или контакта с заболевшими, что создает дополнительную нагрузку на оставшихся.

По прогнозам Ципуле, в ближайшее время нагрузка на медицину будет только возрастать, а больных будет все больше.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках