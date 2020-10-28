Ципуле: нередко Covid-19 обнаруживается у пациентов после нескольких дней лечения в больнице

Нередко бывает так, что у пациентов, которые поступают в больницу с негативным анализом на Covid-19, новый коронавирус выявляется только через несколько дней после пребывания в больничном отделении, рассказала директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она напомнила, что инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому во время поступления пациента не всегда можно получить полную и объективную информацию о его заболевании.

"Сейчас латвийские реалии таковы, что после нескольких дней нахождения в отделении и лечения у пациента с запозданием обнаруживается Covid-19", - отметила Ципуле.

С учетом таких обстоятельств, СНМП не может оперативно обрабатывать точную статистику о том, сколько пациентов с Covid-19 в конкретные сутки работники "неотложки" доставляют в больницы. Однако за последнее время СНМП за сутки доставляет в стационар 25-30 человек с Covid-19 или с подозрением на коронавирус.

По словам Ципуле, во всем мире в больницы попадают примерно 10-20% пациентов с Covid-19. "Если сопоставить все цифры и подсчитать, что пациент с Covid-19, когда ситуация доходит до пневмонии, лечится не менее двух недель, то [можем видеть], что эти вызовы огромны", - отметила глава СНМП, подчеркнув, что соблюдение ограничительных мер в обществе является главной предпосылкой для ограничения распространения вируса.

Как уже сообщалось, с начала эпидемии в Латвии выявлено 4893 случаев Covid-19. 63 пациента с коронавирусом скончались. На прошлой неделе в стране было выявлено 1228 случаев коронавируса, что на 57,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.