Ципуле: пока не следует вводить более жесткие ковидные ограничения

На данный момент точно не следует устанавливать в Латвии очень жесткие ковидные ограничения, а вместо этого с участием всего общества нужно уменьшить вспышку заболеваемости. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) выразила глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

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Как пояснила Ципуле, быстрое ограничение Covid-19 сейчас могло бы означать новую волну заболеваемости в Латвии весной. Вместо этого эксперт хотела бы, чтобы с помощью участия общество можно было бы сгладить волны заболеваемости, и таким образом у жителей постоянно появился бы иммунитет до весны, а больницы избежали бы перегрузки.

Ципуле призвала людей следовать всем рекомендациям эпидемиологической безопасности, чтобы страна могла избежать введения новых ограничений. Однако нельзя исключать, что больницы могут стать перегруженными и придется вводить ограничения, признала глава NMPD.

По словам Ципуле, количество служебных вызовов стало расти с середины декабря, когда увеличилось не только число пациентов с Covid-19, но и больше хронически больных жителей и получивших травмы пациентов нуждались в помощи.

Она также признала, что "омикрон" сейчас можно считать немного более легким вариантом коронавируса, который реже влечет за собой госпитализацию. Меньше пациентов попадают в больницы в тяжелом состоянии, однако общее число инфицированных в ближайшие месяцы может быть очень большим, поэтому госпитали и в эту волну заболеваемости могут быть сильно перегружены.

Говоря о приоритизации пациентов, Ципуле отметила, что это происходит всегда, когда возникает нехватка ресурсов для оказания помощи, соответственно, нельзя исключать этого в новую волну заболеваемости.

На данный момент многие сотрудники NMPD находятся на больничном — около 300, из которых около 60 заразились коронавирусом.