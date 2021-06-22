Ципуле призвала вакцинироваться и отмечать Лиго в "своих пузырях"

Жителям Латвии рекомендуется праздновать Лиго в "своих пузырях", то есть с членами семьи и близкими друзьями, чтобы меньше встречаться с незнакомыми людьми. Такое мнение высказала директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в интервью Латвийскому радио.

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Ципуле признает, что в последние месяцы в Латвии снижается заболеваемость Covid-19, в больницы попадает меньше людей, однако они туда поступают, поэтому нельзя сказать, что риск заболеть отсутствует.

Глава СНМП сожалеет: показатели вакцинации не так хороши, чтобы можно было надеяться на то, что осенью в Латвии не возобновится распространение коронавируса. Ситуация осенью будет зависеть от того, насколько активно латвийцы будут вакцинироваться.

Ципуле подчеркнула, что у нее нет данных о том, чтобы в больницу с Covid-19 поступил хотя бы один пациент, который ранее получил прививку от коронавируса. По ее мнению, это подтверждает способность вакцины предотвратить тяжелое протекание болезни.