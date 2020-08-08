Cитуация ухудшается: в Литве диагностировали 37 новых случаев коронавируса

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за минувшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса. 29 из них — в Каунасском округе, 4 — в Вильнюсском, три — в Клайпедском и один в Паневежском округе.

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После контакта с одним больным заболели 10 человек, обстоятельства заражения 6 человек пока неизвестны. Еще 17 случаев связаны с очагом в каунасской компании, из них первый случай — привозной из Украины. Кроме того, за последние сутки зарегистрировали еще 4 привозных случая — из Польши, Мальты, Мексики и Германии.

Два привозных случая вчера были зарегистрированы в Клайпедском округе — у вернувшихся из Польши и Мексики. У обоих есть симптомы. Привозной случай из Мальты диагностирован в Каунасском округе, в этом случае симптомов нет. Человек проходил профилактическую проверку. Еще один привозной случай зарегистрирован у жителя Паневежского округа. Этот человек вернулся из Германии, у него есть симптомы.

Первый из 17 случаев в каунасской компании также классифицируется как привозной. Предполагают, что источником заражения стал человек, приехавший 27 июля на заработки в Литву из Украины через Беларусь. После контакта с больным заболели 10 человек, 9 из них в Каунасском округе, один — в Вильнюсе. У семи человек есть симптомы, у троих — нет. 4 из этих заболевших — члены одной семьи. Как заболел первый член семьи, неясно, это один из 6 случаев источник заражения в которых неясен. Кроме того, один из этих 10 случаев связан с очагом во время поездки на экскурсию "Ишлаужас-Таураге". Это 12-й случай связанный с этой экскурсией.

Обстоятельства заражения 6 человек неясны. Два таких случая зарегистрированы в Каунасском округе. В обоих случаях есть симптомы. Один из больных является членом семьи, в которой болеют из человек. Предполагают, что этот очаг мог появиться после посещения циркового представления 26 июля в Каунасе. Еще три невыясненных случая были зафиксированы в Вильнюсе.

У двоих есть симптомы, у одного нет. Этот человек прошел профилактическую проверку перед поездкой в командировку. Выяснилось, что один из этих людей работает в Театре оперы и балета. Неясен и источник заражения в Клайпедском округе. У заболевшего есть симптомы. COVID-19 за вчерашний день установлен и у 17 иностранцев, которые с 27 июля находились в общежитии ЗАО Hegelmann transporte, на проспекте Прамонес.

Все они, приехав, изолировались. Симптомов у них нет. НЦОЗ информирует, что ЗАО Hegelmann transporte должно провести дизенфекцию помещения на пр. Прамонес, 13. Предполагают, что эти люди заразились от приехавшего 27 июля из Украины через Беларусь работника. Всего в Литве коронавирус был диагностирован у 2231 человека, 469 еще больны, 1668 выздоровели.