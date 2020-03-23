ЦКПЗ: пока что от коронавируса в Латвии вылечился только один пациент

Пока что известно только об одном выздоровевшем пациенте с коронавирусом Covid-19, однако вполне возможно, что их уже больше, сообщили агентству LETA в Центре контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

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ЦКПЗ совместно с Центральной лабораторией скоро обобщит данные о нынешнем актуальном состоянии пациентов. К больным, у которых исчезли симптомы, приедут специалисты лаборатории, чтобы с помощью анализов подтвердить выздоровление. Затем будет сделано еще два теста. Выздоровевшим считается тот пациент, все анализы которого будут отрицательными.

Как сообщалось, за минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 41 пациента, а общее число заболевших достигло 180.