ЦКПЗ: за неделю рост заболеваемости Covid-19 в Латвии составляет 14%, в Европе в целом — 42%.
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По последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в течение недели рост заболеваемости Covid-19 в Латвии составляет 14%, а в Европе в целом — 42%. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, данные по Латвии выглядят лучше, чем раньше. В Литве количество заболевших возросло на 54%. С свою очередь, в Эстонии в процентном отношении заболеваемость снижается, что можно рассматривать как положительный пример того, что болезнь все еще можно остановить.

Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии от Covid-19 умерли три человека, а также обнаружены 115 новых случаев заболевания. По данным ЦКПЗ, 19 октября провели 4 171 анализ на Covid-19, доля положительных тестов составила 2,8%.

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