ЦКС: нефтяное пятно с терминала в Бутинге рассеялось
Foto: DELFI

Нефтяное пятно, появившееся в понедельник в результате утечки нефти с Бутингского терминала, рассеялось — Центр координации спасения (ЦКС) на море утверждает, что в Балтийском море пятна не осталось.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Глава центра Евгений Валиков сказал, что суда и вертолет военно-воздушных сил Литвы во вторник не обнаружили пятен или их остатков. Таким образом, по его словам, считает, что загрязнение устранила сама природа.

"Район поиска расширен до возможной максимальной дистанции дрейфа, пятно не обнаружено", — сказал BNS во вторник Валиков.

""Оно (пятно — BNS) по причине погодных условий — ветра и волн — разделилось на маленькие кусочки, а холодная температура воды и воздуха привела к их коагуляции в комки, и это пятно исчезает само по себе, то есть тонет", — подчеркнул глава центра.

В понедельник сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина — около 100 метров. Министерство окружающей среды утверждает, что в окружающую среду вылилось до 2 тонн сырьевой нефти, а предварительный ущерб окружающей среде достигает 12 тыс. евро, его должен будет возместить оператор терминала — компания польского концерна Orlen в Литве Orlen Lietuva.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую компанию Mazeikiu nafta.

На работающем с 1998 года на терминале в Бутинге в 1999-2008 годах произошли четыре инцидента разного масштаба.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
5 идей новогодних подарков для мужа или друга
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
5 идей новогодних подарков для жены или девушки