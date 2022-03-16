Clean R и Eko Rija проведут вселатвийский мастер-класс по сортировке отходов
Foto: LETA

В пятницу, 18 марта, предприятия Clean R и Eko Rija проведут онлайн мероприятие Vislatvijas šķirošanas meistarklase — вселатвийский мастер-класс по сортировке мусора.

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Мастер-класс начнется в три часа дня, присоединиться могут все желающие. Участники проверят свои знания о правильной сортировке отходов и бережном отношении к окружающей среде и получат советы, как жить, оставляя как можно меньше мусора. Можно будет пройти онлайн-тест на знание правил сортировки.

За трансляцией можно будет следить на странице Clean R в Facebook и на портале Delfi.

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