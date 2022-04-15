Cмертность пациентов с Covid-19 в Латвии теперь не самая высокая в Европе

На прошлой неделе впервые с конца февраля смертность пациентов с Covid-19 в Латвии не была самой высокой среди стран Европейского cоюза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Хотя уровень заболеваемости и смертности с Covid-19 в Латвии продолжает снижаться, весь март смертность в Латвии оставалась самой высокой среди 30 стран ЕС и ЕЭЗ.

По данным ЕЦПКЗ, в предыдущие две недели (28 марта - 10 апреля) смертность с диагностированным Covid-19 в Латвии составляла 76 случаев на миллион населения. Самый высокий уровень смертности был во Франции - 79,3 случая, уровень смертности свыше 60 случаев зарегистрирован также в Норвегии и на Мальте.

Средний уровень смертности от диагностированного Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 25,8 случая на миллион населения.

В Эстонии уровень смертности за предыдущие две недели составил 38,4 случая на миллион населения, и она занимает 13-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Литва с показателем 44,4 случая на миллион жителей занимает 10-е место.

Кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составила в предыдущие две недели 952,9 случая, и Латвия опустилась с 13-е на 18-е место среди 30 стран ЕС и ЕЭЗ.

В ЕС/ЕЭЗ средняя 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет 1502,7 случая на 100 000 населения.

В Литве заболеваемость составила 928,2 случая на 100 000 населения, и она опустилась с 15-е на 19-е место, а Эстония с заболеваемостью 904,5 случая на 100 000 населения занимает 20-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был на Кипре - 5045,4 случая на 100 000 населения. Далее следуют Франция (2843,5) и Австрия (2800,1).

За последние две недели уровень заражения в Латвии среди населения в возрасте 65 лет и старше снизился до 764,2 случая на 100 000 населения. Средний показатель по ЕС/ЕЭЗ составляет 1217,1 случая на 100 000 населения.