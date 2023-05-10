Cобирают подписи за отделение Бабитского края от Марупского

На платформе общественных инициатив Mana balss начат сбор подписей за то, чтобы вернуть Бабитскому и Марупскому краям их прежние границы, какими они были до административно-территориальной реформы, сообщает Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Инициативы жителей и демократия - это хорошо, но мы не можем жить в условиях вечных реформ и изменения границ. Нам нужно работать над хозяйственными вопросами - доступностью и качеством услуг", - прокомментировал инициативу министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

Он не исключает, что подобная инициатива может привести также к активизации жителей Илуксте, Кандавы, Икшкиле и других регионов, где люди недовольны реформой, и Сейму придется с этим разбираться.

Марупским краем теперь руководит Андрей Энце, бывший глава самоуправления Бабите, который отмечает, что с лета 2021 года, когда начала работу новая дума объединенных краев, он чувствует себя пожарным, который должен постоянно пытаться примирить жителей Марупе и Бабите. Поэтому Энце поддерживает сбор подписей, но сожалеет, что сторонники инициативы не обсудили ее предварительно с думой, поскольку в заявке есть неточности и вводящие в заблуждение факты. В инициативе, которую предлагается поддержать жителям края, подчеркивается финансовое неравенство и утверждается, что развитие Марупе происходит за счет жителей Бабите, например, за счет выплаты кредитных обязательств бывшего самоуправления Марупе в размере около 40 млн евро, в то время как у Бабите кредитные обязательства составляют около 5 млн евро.