Covid-19: ежедневное число тестов доведут до 8000, продлено дистанционное обучение для 7-12-х классов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство приняло решение увеличить возможности тестирования на Covid-19 на 60% и продлить дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам премьера, правительство приняло решение до конца этой недели увеличить возможности тестирования на Covid-19 примерно на 60% — до 8000 тестов в сутки. Возможности тестирования на Covid-19 планируется увеличивать и впредь.

Кроме того, правительство продлевает дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов до 15 ноября. Это требование распространяется и на образование по интересам.

Министры также решили до конца года предоставить доплаты медикам, участвующим в борьбе с Covid-19.

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