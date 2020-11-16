Covid-19 констатирован у 51 работника Госполиции

Covid-19 на сегодняшний день констатирован у 51 работника Госполиции, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общее число заболевших достаточно быстро меняется, поскольку одни работники выздоравливают, а другие — заболевают.

Инфицирование ряда работников Госполиции произошло вне рабочего времени, а в некоторых случаях — во время исполнения служебных обязанностей.

Госполиция сообщает, что распространение Covid-19 не оказало существенного влияния на работу полиции.

"Лица, которые входят в контакт с полицией, не подвергаются угрозе заражения. Полиция следит за соблюдением всех мер безопасности, полицейские обеспечены средствами индивидуальной защиты", — пояснили в полиции.