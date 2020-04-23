Covid-19 констатирован в еще одном центре социального ухода

После лечения в Видземской больнице заболел один из клиентов центра социального ухода Lode под Руйиеной, сообщает LTV.

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За пару дней до того, как мужчина выписался из больницы, заболела одна из ее работников. Перед самой выпиской у мужчины взяли анализ, он был негативным.

Тем не менее, после возвращения из больницы его поместили за ширму, а между ним и соседями обеспечивали дистанцию два метра. Спустя пять дней у мужчины начались трудности с дыханием. Его снова отвезли в Видземскую больницу, где сделали новый тест на коронавирус, и он оказался положительным. Сейчас он госпитализирован, его состояние стабильно.

Половине персонала социального центра предписана самоизоляция, а анализы взяты у всех 80 клиентов центра. Ни у кого из них диагноз не подтвердился.