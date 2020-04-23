Covid-19 констатирован в еще одном центре социального ухода

После лечения в Видземской больнице заболел один из клиентов центра социального ухода Lode под Руйиеной, сообщает LTV.
За пару дней до того, как мужчина выписался из больницы, заболела одна из ее работников. Перед самой выпиской у мужчины взяли анализ, он был негативным.
Тем не менее, после возвращения из больницы его поместили за ширму, а между ним и соседями обеспечивали дистанцию два метра. Спустя пять дней у мужчины начались трудности с дыханием. Его снова отвезли в Видземскую больницу, где сделали новый тест на коронавирус, и он оказался положительным. Сейчас он госпитализирован, его состояние стабильно.
Половине персонала социального центра предписана самоизоляция, а анализы взяты у всех 80 клиентов центра. Ни у кого из них диагноз не подтвердился.