Covid-19: Крупные школы готовятся перейти на вечерние смены

Латвийские школы готовятся начать новый учебный год с учетом рисков, связанных с Covid-19. Предполагается, что крупные учебные заведения перейдут на обучение в две смены либо будут чередовать обучение в школе и дома по неделям, заявил в понедельник в эфире LTV глава Государственного центра качества образования (VISC) Гунтарс Цатлакс.

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Единых правил по организацию обучения в школах в стране не будет. По словам Цатлакса, школы на этой неделе готовятся предоставить детальную информацию о том, как будет организовано обучение. На данный момент, в основном, звучат два варианта: утренняя и вечерняя смены либо чередование классов — одну неделю класс учится дома, вторую — в школе.

Главная рекомендация к школам в новом учебном году — минимизировать круг контактов школьников, чтобы в случае вспышки инфекции не пришлось отправлять на карантин всю школу целиком. Предполагается, что с самыми серьезными проблемами столкнутся крупные школы.

VISC рекомендует организовать обучение с первого по шестой класс в школе. При проведении мероприятий 1 сентября нужно учитывать связанные с Covid-19 ограничения — например, собирать школьников на воздухе, а не в помещении.

Цатлакс признал, что пандемия осложняет переход на систему компетентностного обучения. Тем не менее, VISC надеется, что это влияние не остановит процесс перехода.