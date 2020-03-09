COVID-19: Кто и при каких условиях может получить больничный

В Латвии зафиксированы уже шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все люди, которые были в контакте с зараженными лицами могут получить двухнедельный больничный, сообщила порталу DELFI представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Больничный может получить контактное лицо

Контактное лицо - это человек, побывавший вблизи зараженного вирусом пациента. Со всеми контактными лицами связываются эпидемиологи и дают рекомендации, как себя вести в ближайшие две недели. В основном эпидемиологи рекомендуют находиться дома и измерять температуру два раза в день. Все контактные лица могут открыть больничный, позвонив семейному врачу по телефону.

Нет симптомов - нет больничного, кроме пары исключений

Человек, побывавший в регионе распространения болезни, но не имеющий симптомов, не может получить больничный, так как он не болен, сказала Арая. Он должен наблюдать за своим здоровьем и при первых же симптомах изолироваться дома. Если кашель, температура, тяжелое дыхание, воспаление горла становятся выраженными и не проходят в течение дня, следует сообщить об этом 113.

Чаще всего симптомы заболевания появляются на пятый или шестой день, но общий период инкубации составляет от одного дня до двух недель.

Исключение составляют представители профессий группы риска - педагоги, медики и работники учреждений социального ухода. Они могут открыть больничный без симптомов.

Больничный до появления симптомов доступен детям и их родителям. ЦПКЗ рекомендует родителям детей, побывавших в регионах распространения вируса на две недели оставить детей дома и наблюдать за их здоровьем.

Как уже сообщалось, 9 марта в Латвии были подтверждены шесть случаев заражения COVID-19. Пять пациентов в одном самолете возвращались с курорта в Италии. Начиная с субботы, вся Италия считается регионом распространения коронавируса.

Кроме Италии, регионами риска являются Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и Китай. ЦПКЗ настоятельно не рекомендует посещать эти страны.

Все пациенты, побывавшие в одном из регионов риска и имеющие легкие симптомы могут сдать анализы на вирус дома позвонив 113. Если симптомы тяжелые или анализ оказался положительным, пациента доставят в Центр инфектологии. Результаты анализа будут известны в течение суток.