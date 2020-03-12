Covid-19: Латвия пока не будет закрывать границы

Правительство Латвии пока не планирует ограничивать пересечение внешних границ страны в рамках борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19, заявил в четверг после чрезвычайного заседания кабинета министров премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По словам Кариньша, этот вопрос выносился на обсуждение. Однако поскольку масштабы заражения достигли глобальной пандемии, правительство пришло к выводу, что закрывать границы не имеет смысла. "Даже если был Латвия в теории закрыла внешние границы, не было бы гарантии (ограничения) распространения вируса, поскольку неизвестно, сколько человек (уже) заболели", — заявил премьер-министр.

Кариньш также отметил, что у закрытия границ есть и экономическое измерение. Поскольку Латвия не единственная страна, которая столкнулась с распространением вируса, важно "идентифицировать и изолировать" каждый случай, заявил он.

Ранее уже сообщалось, что 12 марта правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуация. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, введено ограничение массовых мероприятий, на которых присутствует более 200 человек.

Министерство иностранных дел призывает оказаться от поездок в другие страны вне зависимости от того, сколько человек в них болеет. Все вернувшиеся из-за границы должны две недели наблюдать за своим здоровьем, и при первых же симптомах самоизолироваться и звонить 113.

По ситуации на 12 марта в Латвии подтверждено 16 случаев заражения короноварусом. Во всем мире количество инфицированных превысило 118 000, умер 4291 человек.