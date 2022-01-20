Covid-19 не щадит: в 2021 году в Латвии умерло на 5000 человек больше, чем в предыдущие годы

Второй год пандемии Covid-19 в Латвии Covid-19 оказался более смертоносным, чем первый. Общее число умерших за 2021 год увеличилось более чем на 5000. До пандемии смертность в последние годы не превышала рубеж в 29 000 человек, однако в прошлом году уровень смертности вырос примерно на 18% и превысил отметку в 34 000. Об этом пишет LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Основной причиной роста смертности стала пандемия коронавируса. В 2020 году в Латвии от этой инфекции умерли 700 человек, а в прошлом году уже более 4000. Большая часть скончавшихся с Covid-19 были пожилыми людьми старше 70 лет.

Отрицатели пандемии Covid-19 долгое время заявляли, что эпидемиологическая ситуация не оказала существенного влияния на показатели смертности. В последние 10 лет количество умерших в Латвии было достаточно стабильным: между 28 000 и 29 000 людей в год. В 2020 году особого прироста также не наблюдалось: было зарегистрировано 28 854 смерти.

Однако в 2021 году уровень смертности значительно вырос. Официальная статистика за все 12 лет еще полностью не обобщена, но Центральное статистическое управление (ЦСУ) еженедельно публикует данные о числе умерших в Латвии.

Из данные за 52 недели прошлого года следует, что в прошлом году в нашей стране умерли 34 018 человек. Это более чем на 5000 больше, чем годом ранее. Для того, чтобы понимать контекст, следует отметить: в таких городах как Смилтене и Валка проживает около 5000 человек в каждом.

Согласно данным ЦСУ, самая высокая смертность в прошлом году наблюдалась с 18 октября по 21 ноября, когда за пять недель скончались 4453 человека — это около 900 умерших в неделю.

Это предварительные данные, официальное количество умерших может немного измениться. Однако ясно, что в 2021 году уровень смертности значительно вырос. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за 11 месяцев минувшего года в Латвии умерли 31 063 человека.

Существенное влияние на смертность оказала пандемия коронавируса. В 2020 году Covid-19 стал причиной смерти для 700 человек. Как показывают данные SPKC, с апреля по начало октября 2020 года от коронавируса умерли 18 человек. Однако осенью 2020 года смертность резко увеличилась и в 2021 году от коронавируса в Латвии умерли более 4000 человек.

Также выросла смертность от других болезней, на что, возможно, могла повлиять ограниченная доступность услуг здравоохранения.