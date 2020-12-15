Covid-19: новые ограничения примут в четверг, школьные каникулы планируют продлить

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение о новых ограничениях правительство примет в четверг, 17 декабря. На данный момент план заключается в том, чтобы использовать "тихий" период зимних праздников для максимального ограничения контактов между людьми.

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Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений против борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что правительство пришло к единому мнению по поводу новых ограничительных мер, но группа по оперативному управлению представит конкретные предложения к заседанию кабинета министров в четверг.

Премьер отметил, что на данный момент ограничения свободы передвижения не обсуждаются. При этом каникулы для школьников с первого по шестой класс планируется продлить на неделю. Кроме того, правительство намеревается подготовить специальные рекомендации о том, как максимально безопасно отпраздновать Рождество.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала в этом году не идти в магазины за подарками — это, по ее словам, само по себе стало бы подарком для врачей и медсестер, которые сейчас работают на пределе.

Министерство здравоохранения для ограничения распространения Covid-19 предлагает ужесточить ограничения в сфере торговли и запретить мероприятия внутри помещений. Ужесточения не коснутся продуктовых магазинов и товаров первой необходимости. Предложение Минздрава также не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время режима ЧС не планируется запрещать и проведение акций протеста.

Рождественскими елками вне помещений можно будет торговать также в выходные и праздничные дни. При этом торговцы должны будут соблюдать установленные в нормативных актах меры эпидемиологической безопасности — дезинфицировать руки, использовать маски для лица, соблюдать необходимую дистанцию.

По словам Винькеле, правительство Латвии пока воздерживается от действий, к которым прибегают другие европейские страны, например, Литва, которая ввела "тотальный локдаун", существенно ограничив перемещение жителей. Министр указала на то, что, по оценке эпидемиологов, ситуация в Латвии пока не так серьезна, чтобы вводить столь жесткие ограничения.