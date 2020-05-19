Covid-19 обнаружен у работника полиции, который также является водителем "неотложки"

Заболевание Covid-19 констатировано у работника Валкского участка Госполиции, который также является водителем Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Полицейский прошел тест на Covid-19 на прошлой неделе и получил положительный результат. С 14 мая заболевший находится в строгой изоляции в домашних условиях.

Анализы сдали также шесть человек, находившихся в контакте с больным, у них наличие вируса не констатировано, однако они все еще находятся на карантине.

В полицейском участке проведено коллективное тестирование сотрудников — анализы на Covid-19 сдали 35 работников. Результаты всех анализов оказались негативными.

Как сообщалось, на сегодняшний день заболевание Covid-19 констатировано у семи работников Госполиции. Часть заболевших уже выздоровела.