COVID-19: Педагоги и работники социального ухода получат больничный, даже если у них нет симптомов

Работники пансионатов, центров социального ухода, медики и педагоги, вернувшиеся из регионов распространения COVID-19, смогут получить больничный лист, даже если у них нет симптомов болезни, сообщает агентство LETA.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) призвала представителей этих профессий, кто вернулся или собирается вскоре вернуться в Латвию после поездки в Италию, Китай, Японию, Южную Корею и Иран, две недели побыть дома. Они могут либо работать удаленно, если это позволяет работодатель, либо позвонить семейному врачу и по телефону открыть больничный лист. Должностные лица подчеркнули, что идти на прием к врачу не надо.

Такое решение принято в связи с тем, что представители этих профессий работают с наиболее чувствительными группами населения — детьми и пожилыми людьми.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) призвал жителей часто и тщательно мыть руки, так как это лучшая профилактика вирусных заболеваний.

Как уже сообщалось, до сих пор в Латвии на коронавирус были проверены 114 человек. Ни в одном из случаев подозрения на заболевание не подтвердились. Тогда как в Эстонии и Литве были зафиксированы первые случаи.