Covid-19: Rīgas satiksme “поставила крест” на половине мест в транспорте

C целью обеспечить между пассажирами в общественном транспорте дистанцию, предприятие Rīgas satiksme обозначило сидячие места, которые занимать нельзя. Также специальная маркировка в виде желтых линий, призывающая соблюдать дистанцию, появилась на полу.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Чтобы снизить риск распространения Covid -19, необходимо , чтобы каждый человек проявил ответственность. Поэтому важно, чтобы жители как можно меньше контактировали и использовали общественный транспорт только в чрезвычайных ситуациях, когда это действительно необходимо", - говорится в сообщении Rīgas satiksme.

Жителей, которые вернулись из-за границы в течение последних 14 дней общественный транспорт просят не использовать.

Как сообщалось, принят новый порядок проезда в общественном транспорте, который отменяет льготы, полагавшихся ряду пассажиров.