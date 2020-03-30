Covid-19: Rīgas satiksme “поставила крест” на половине мест в транспорте
Foto: Rīgas satiksme

C целью обеспечить между пассажирами в общественном транспорте дистанцию, предприятие Rīgas satiksme обозначило сидячие места, которые занимать нельзя. Также специальная маркировка в виде желтых линий, призывающая соблюдать дистанцию, появилась на полу.

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"Чтобы снизить риск распространения Covid -19, необходимо , чтобы каждый человек проявил ответственность. Поэтому важно, чтобы жители как можно меньше контактировали и использовали общественный транспорт только в чрезвычайных ситуациях, когда это действительно необходимо", - говорится в сообщении Rīgas satiksme.

Жителей, которые вернулись из-за границы в течение последних 14 дней общественный транспорт просят не использовать.

Как сообщалось, принят новый порядок проезда в общественном транспорте, который отменяет льготы, полагавшихся ряду пассажиров.

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