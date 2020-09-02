Covid-19: тесты и работа медиков за месяц обошлись Латвии в 2,2 млн евро
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Сегодня правительство примет решение о выделении Национальной службе здравоохранения (НСЗ) 2 278 397 евро из средств для непредвиденных случаев на организацию и проведение лабораторных тестов на Covid-19.

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Из этой суммы 2 277 217 евро предназначены для покрытия расходов в июне, а оставшиеся 1180 евро необходимы для проведения коррекций в формуле расчета финансирования в мае и марте.

Большая часть этого финансирования или 2 095 213 евро будет направлена на оплату лабораторных исследований на Covid-19 по тарифам, основанным на фактических расходах.

Также 56 725 евро планируется выделить для покрытия затрат на взятие проб на Covid-19 по месту жительства, 49 512 евро - на обеспечение работы пунктов, где проводятся анализы на Covid-19, 54 012 евро - на покрытие расходов колл-центра, который получает направления и организует разделение потоков пациентов в пунктах проведения анализов на Covid-19, а 14 923 евро - на покрытие затрат на покупку средств индивидуальной защиты для медиков в пунктах сдачи анализов и лабораториях.

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LETA

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LETA
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