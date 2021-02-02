Covid-19 — третья самая распространенная причина смерти в Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Коронавирус "обогнал" ДТП, травмы и самоубийства и стал третьей по распространенности причиной смерти в Латвии, сообщила на заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам Анда Кивите-Уртане, доцент Рижского университета имени Страдиня.

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Она руководила исследованием, которое выяснило этот факт, а также то, что среди госпитализированных пациентов выросла смертность от коронавируса.

Самой распространенной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — опухоли (включая рак).

Еще одно исследование университета выяснило, что в кризисной ситуации люди больше полагаются на помощь членов семьи, чем на государство, и честность пособий многие жители считают противоречивой.

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