Covid-19: в четверг 838 новых случаев, умерли два человека
Foto: LETA

За последние сутки в Латвии сделано 3062 лабораторных тестов на Covid-19 и зарегистрировано 838 новых случаев заболевания, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваемости. Среди инфицированных жителей 363 не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 475 – вакцинированы от Covid-19. От коронавируса умерли два человека.

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Один умерший входил в возрастную группу 60-69 лет, другой человек — в возрастную группу 70-79 лет, оба были вакцинированы.

Доля положительных случаев к протестированным: 27,4 %

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 464.9

С начала пандемии в Латвии инфицировались 844 980 человек.

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