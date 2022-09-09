Covid-19: в четверг 921 новый случай, умер один человек

За последние сутки в Латвии сделать 3893 лабораторных теста на Covid-19, зарегистрирован 921 новый случай коронавируса. Среди заболевших 416 человек не вакцинированы, а 505 привиты от Covid-19.

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Получена информация об одном человеке, умершем от коронавируса, он входил в возрастную группу 80-89 лет и не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Доля положительных случаев по отношению к протестированным – 23.7%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек – 554.0.

С начала пандемии в Латвии заразились коронавирусом 905 904 человек.