Covid-19: в Кулдиге школа на две недели перешла на удаленное обучение

Из-за распространения Covid-19 обучение во 2-й Кулдигской средней школе в течение двух недель будет проходить удаленно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) агентству LETA пояснили, что эпидемиологи продолжают работать с образовательным учреждением. В ходе расследования выявляются близкие контакты заболевших и принимаются соответствующие меры эпидемиологической безопасности.

В ЦПКЗ подчеркнули, что карантин был предписан заболевшим Covid-19 лицам и нескольким классам, а решение об организации дистанционного обучения для всей школы в течение последующих двух недель приняла сама школа.

Директор 2-й Кулдигской средней школы Гунтра Буйвида сообщила, что Covid-19 заболели двое учителей школы, один из которых работал в восьми классах, а также один технический сотрудник. По данным на сегодняшний день, школьники не заболели.

"Учитывая то, что один учитель работал с восемью классами, а четыре класса уже находились на карантине, мы больше не могли продолжать работу", — пояснила Буйвида.

Она подчеркнула, что подготовила всю документацию, чтобы школа с пятницы, 2 октября, могла продолжить процесс обучения удаленно.

Буйвида также сообщила, что в этой школе учатся дети, родители которых заразились Covid-19 на текстильном предприятии, где недавно была зафиксирована вспышка заболевания.

"У обоих учителей с позитивным тестом на вирус была температура и ломота в костях, поэтому я призываю своих коллег по всей стране очень серьезно относиться к своему здоровью. Констатировав первые симптомы болезни, нужно остаться дома, чтобы защитить от заболевания всех остальных", — сказала она.