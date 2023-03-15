Covid-19 в Латвии: на минувшей неделе снизилось количество новых случаев, но увеличилось количество смертей

За неделю с 6 по 12 марта число новых случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 15%, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 153 новых случая Covid-19, тогда как неделей ранее их было 180. За неделю было проведено 1105 тестов, что на 22,1% меньше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 13,8%, что на 1,2% больше, чем раньше.

В свою очередь, количество пациентов с коронавирусом в стационарах увеличилось на 2,2%.

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее их было шесть.

В целях снижения риска тяжелого течения болезни и летального исхода SPKC рекомендует вакцинацию от сезонного гриппа и Covid-19 всем жителям. Однако вакцинация настоятельно рекомендуется тем людям с высоким риском осложнений и жителям, у которых заболевание острой инфекцией верхних дыхательных путей проходит в тяжелой форме. Заявку на вакцинацию можно подать у своего семейного врача, в медучреждениях, кабинетах вакцинации или на портале manavakcina.lv.