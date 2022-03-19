Covid-19 в Латвии: средний показатель заболеваемости превышен в 20 самоуправлениях

Средний уровень заболеваемости Covid-19 в стране на данный момент превышен почти в половине или в 20 самоуправлениях Латвии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в целом снизился до 3781 случая на 100 000 жителей.

На первом месте по-прежнему находится Резекне, где за минувшие сутки двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей составил 5819,9 случая. Рубеж в 5000 случаев превышен также в Валкском, Кулдигском и Алуксненском краях, а также в Лиепае и Даугавпилсе.

Помимо упомянутых самоуправлений, заболеваемость Covid-19 выше, чем в среднем по стране, в Прейльском и Южно-Курземском краях, Вентспилском, Гулбенском, Екабпилсском, Балвском, Адажском, Резекненском, Краславском, Ливанском, Салдусском, Лудзенском, Мадонском и Валмиерском краях. .

В свою очередь, самая низкая заболеваемость наблюдается в Саулкрастском крае — 2567,7 случая на 100 000 жителей.

Больше всего заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 22 206 случаев, в Даугавпилсе — 4080 случаев, в Лиепае — 3449 случаев, в Огрском крае — 2059 заболевших, в Валмиерском крае — 1954 случая, в Екабпилсском крае — 1708 случаев, а в Елгаве — 1604 случая.

За последние две недели наибольшее количество случаев Covid-19 приходится на возрастную группу от 30 до 39 лет — 12 792 заболевших.