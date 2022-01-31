Covid-19 в Латвии: увеличилось количество госпитализированных

За последние сутки число госпитализированных с Covid-19 в Латвии увеличилось с 809 до 899 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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Всего в настоящее время на стационарном лечении находятся 899 пациентов, из них 828 — со среднетяжелым течением заболевания и 71 — с тяжелым течением заболевания.

Всего за сутки было зарегистрировано 119 новых госпитализаций с Covid-19, 20 пациентов выписаны из больниц.

Согласно предоставленным NVD данным, из всех госпитализированных с Covid-19 пациентов, у 526 человек коронавирус является основным диагнозом — это 58,5%. Как указали сотрудники сферы здравоохранения, у остальных пациентов Covid-19 был констатирован уже после попадания в больницу с другим диагнозом.

По данным, собранным службой, больше всего больных со среднетяжелым течением заболевания приходится на возрастную группу от 70 до 79 лет, на возрастную группу от 80 до 89 лет, а также на возрастную группу 60-69 лет — 123, 113 и 70 соответственно.

В свою очередь, наибольшее количество больных с тяжелым течением заболевания было выявлено в возрастной группе от 70 до 79 лет, от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет — 23, 15 и 12 пациентов соответственно.

В возрастной группе до девяти лет насчитывается 15 пациентов с заболеванием средней степени тяжести и шесть заболевших в возрастной группе от 10 до 19 лет. В настоящее время в этих возрастных группах нет госпитализированных пациентов с тяжелым заболеванием.

В последний раз наибольшее количество стационарных пациентов было зарегистрировано 29 ноября прошлого года, когда в латвийских больницах лечились 906 зараженных Covid-19.