Covid-19 в Латвии: выявлено 1412 новых случаев заболевания, скончались два человека

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1412 новых случая Covid-19, два человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Всего проведено 5597 тестов, результаты 25,2% из них оказались положительными.
Скончавшиеся пациенты входили в возрастную группу 70-79 лет.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составляет 854,5 случая на 100 000 жителей.
С начала пандемии в Латвии зарегистрировано 934 888 новых случаев Covid-19.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.