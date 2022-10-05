Covid-19 в Латвии: выявлено 1412 новых случаев заболевания, скончались два человека
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1412 новых случая Covid-19, два человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего проведено 5597 тестов, результаты 25,2% из них оказались положительными.

Скончавшиеся пациенты входили в возрастную группу 70-79 лет.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составляет 854,5 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии в Латвии зарегистрировано 934 888 новых случаев Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai