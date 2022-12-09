Covid-19 в Латвии: выявлено 456 случаев заболевания, скончался один человек

За минувшие сутки выявлено 456 новых случаев Covid-19, один человек скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера было проведено 1866 тестов на Covid-19, 24,4% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 сократился с 301 до 300,9 случая на 100 000 человек.

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-89 лет.

За весь период пандемии в Латвии умерли 6108 человек, инфицированных Covid-19. Лабораторно заболевание подтверждено в 967 729 случаях.