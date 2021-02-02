Covid-19 в Латвию чаще всего завозят из Великобритании, Германии и России
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За последние семь недель Covid-19 чаще всего завозился в Латвию из Великобритании, Германии и России, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, поданные на рассмотрение на заседании правительства.

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За последние три недели прошлого года и в январе этого года было зафиксировано 56 случаев ввоза Covid-19 в Латвию из Великобритании, 36 — из Германии и 27 — из России.

20 больных Covid-19 приехали из Швеции, 12 — из Эстонии, по 10 — из Литвы, Нидерландов и Белоруссии.

Число инфицированных лиц, приехавших в Латвию из других стран, составляет менее десяти.

Количество привозных случаев Covid-19 за последние семь недель снизилось. В конце декабря за неделю выявлялось по 45-47 инфицированных Covid-19, которые приехали в Латвию из-за рубежа.

В начале этого года за неделю было выявлено 69 таких случаев, количество инфицированных снизилось до 24 случаев на второй неделе года и до 13 случаев — на четвертой.

За последние семь недель Covid-19 был выявлен у 262 въехавших на территорию Латвии лиц, 140 из которых приехали из стран Европейского союза и Европейской экономической зоны.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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