Covid-19: в среду 893 новых случаев, умерли два человека

За последние 24 часа жители Латвии сделали 4314 лабораторных тестов на Covid-19, зарегистрированы 893 новых случая. Среди заболевших 376 человек не вакцинированы, 517 вакцинированы.

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Получена информация о двух умерших от коронавируса (один человек — в возрастной группе 80-89 лет, один — в возрастной группе 90-99 лет), оба непривиты.

Доля положительных случаев среди протестированных — 20.7%

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 557.9.

С начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 904 983 человека.

