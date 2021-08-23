Covid-19: во вторник правительство будет решать вопрос об ужесточении эпидемиологических ограничений
Foto: AP/Scanpix/LETA

Существует вероятность, что уже на этой неделе заболевамость Covid-19 превысит 100 случаев на 100 тысяч жителей, сообщил после собрания правящей коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Павлютс указал, что заболеваемость идет вширь, постепенно повышаясь. Кумулятивный показатель заболеваемости с субботы на воскресенье вырос с 85,8 до 87,5 случаев на 100 тысяч жителей.

Во вторник, 24 августа, на заседании правительствe необходим рассмотреть вопрос о том, как вводить ограничения при растущем уровне заболевания, подчеркнул Павлютс. Напомним, что Кабинет министров ранее принял решение, что режимы ограничения распространения Covid-19 будут переключаться автоматически в зависимости от статистики заболеваемости. Каждый режим содержит набор ограничений (ношение масок, торговля, рекомендации работать удаленно и т.д), которые при переключении сигнала "эпидемиологического светофора" вводятся все сразу пакетом, а не по отдельности.

По словам депутата Сейма от Национального объединения Илзе Индриксоне, коалиционные партнеры сегодня договорились о пересмотре применения ограничений. Речь идет о том, что даже при росте заболеваемости для вакцинированных жителей сохранится возможность получать услуги.

Индриксоне утверждает, что на коалиционном собрании обсуждались методы расширения охвата вакцинацией. По мнению депутата, в нынешней ситуации недопустимо снижение экономической активности, поскольку Латвия не заработала на еще один год с частично закрытой экономикой.

Сейчас Латвия находится на "желтом" уровне: пока заболеваемость составляет не более 100 случаев на 100 000 жителей.

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