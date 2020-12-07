Covid-19: Восточная больница заполнена на 70%. "Узкое место" — нехватка персонала
Foto: LETA

Возможности Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) по приему пациентов скоро будут исчерпаны из-за роста случаев Covid-19. Об этом в понедельник в интервью Латвийскому радио заявил председатель правления больницы Имантс Паэглитис.

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По словам Паэглитиса, в данный момент занято 70% от мест, предназначенных для больных Covid-19. Был момент, когда показалось, что поток новых пациентов стабилизировался, но затем он снова стал расти.

Количество мест для больных можно увеличить, отметил глава больницы. "Бутылочным горлышком" являются человеческие ресурсы — в больнице была нехватка персонала и до пандемии Covid-19, сейчас ситуацию осложняет то, что медики и обслуживающий персонал в массовом порядке болеют и уходят на самоизоляцию. Сейчас Covid-19 заболело 115-117 работников RAKUS, две трети из них — обслуживающий персонал.

Отделение онкологии RAKUS, в котором была зафиксирована вспышка Covid-19, сейчас в определенной мере превратилось в отделение для больных Covid-19, заявил Паэглитис. Помощь онкологическим больным будет продолжена, однако некоторым пациентам — в случае, если ситуация позволяла — на две недели были отложены операции.

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