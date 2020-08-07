Covid-19 впервые выявлен в двух краях Латвии

Случаи коронавирусного заболевания Covid-19 впервые выявлены в Апском и Яунпилсском краях, где количество инфицированных не превышает пяти.

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Также заболевшие снова выявлены в Айзкраукльском, Добельском, Гробиньском и Кулдигском краях.

Больше всего заболевших в настоящий момент в Риге - 86. Далее следуют Гулбенский край - 17 случаев и Огрский край - девять.

Активные случаи Covid-19 зарегистрированы сейчас в 36 самоуправлениях Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2137 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).