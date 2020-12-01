Covid-19: выезд из Латвии в третьи страны из "красного" списка разрешат в случае гуманной причины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Кабинет министров одобрил поправки к нормативным актам, предусматривающие, что во время кризиса Covid-19 жители по гуманным причинам смогут пересекать внешнюю границу Латвии. Это сделано по просьбе Министерства внутренних дел, сославшееся на ряд зафиксиорованных случаев, когда человеку необходимо выехать из Латвии по такой уважительной причине как, например, уход за заболевшим в другой стране родственником.

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Как отмечает LETA, с 10 июня этого года из-за угрозы распространения коронавируса запрещено движение через внешние границы ЕС в страны, где зарегистрирован уровень заболевания Covid-19, который может создать серьезную угрозу общественному здоровью. Однако предоставлен ряд исключений: например, границу Латвии в третьи страны или из них могут пересекать те подданные Латвии, постоянное место жительства которых находится за рубежом, а также иностранцы, прибывающие транзитом по пути в страну своего постоянного проживания.

Согласно идее МВД, при наличии гуманной необходимости пересечения внешней границы или форс-мажорной ситуации (непреодолимой силы) у конкретного человека следует дать право главе Погранохраны Латвии или его уполномоченному в отдельных случаях разрешать въезд или выезд.

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