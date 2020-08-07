Covid-19 выявлен еще у одной ученицы Мурьянской спортивной гимназии, у 42 работников тесты отрицательные

Covid-19 выявлен еще у одной ученицы Мурьянской спортивной гимназии, а у 42 работников тесты оказались отрицательными. На данный момент коронавирусом больны 11 учащихся и тренер, сообщил агентству LETA и. о. директора Мурьянской спортивной гимназии Сергей Чеверс.

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3 августа у одной девочки в медпункте школы выявили повышенную температуру. Об этом были информированы родители, которые забрали девочку домой. Ее тест на Covid-19 оказался позитивным.

Вчера родители увезли домой двух воспитанников отделения велоспорта, тест у которых был негативным, а также трех учеников с выявленным "Covid-19". Сегодня будут доставлены домой и остальные семь детей с подтвержденным коронавирусом.

17 июля в помещениях школы находилось 102 воспитанника, и все они должны быть протестированы на Covid-19, сообщил Чеверс.

1 сентября в школе планируется начать очные занятия и тренировки. Все воспитанники должны буду показать негативный тест на Covid-19.