Covid-19 выявлен у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением как контактные

В настоящее время заражение Covid-19 выявлено у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением как контактные лица, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин.

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У большинства из этих 166 военнослужащих нет подозрений на заражение коронавирусом. Армия — очень специфическая среда, поэтому, чтобы не возник более широкий очаг заражения, эти люди находятся по месту жительства и в данный момент служебные обязанности не выполняют, пояснил Галкин.

Боеспособности Национальных вооруженных сил в связи с Covid-19 ничто не угрожает, заверил представитель Минобороны.