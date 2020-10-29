Covid-19 выявлен у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением как контактные
Foto: F64

В настоящее время заражение Covid-19 выявлено у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением как контактные лица, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Министерства обороны Каспар Галкин.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У большинства из этих 166 военнослужащих нет подозрений на заражение коронавирусом. Армия — очень специфическая среда, поэтому, чтобы не возник более широкий очаг заражения, эти люди находятся по месту жительства и в данный момент служебные обязанности не выполняют, пояснил Галкин.

Боеспособности Национальных вооруженных сил в связи с Covid-19 ничто не угрожает, заверил представитель Минобороны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна