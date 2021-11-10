Covid-19 за минувшие сутки: 1689 новых случаев, 37 человек скончались
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1689 новых случаев Covid-19 , 37 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в минувшие сутки было произведено 14 488 тестов, доля позитивных результатов — 15%. Из 1689 заболевших большинство — 1117 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 572 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один человек в возрасте 40-49 лет, четыре — от 50 до 59 лет, шесть — от 60 до 69 лет, десять — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, четыре — старше 90 лет.

Среди умерших 34 покойных не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1405,2 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 235 387 человек при населении в 1,89 млн человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле