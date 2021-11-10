Covid-19 за минувшие сутки: 1689 новых случаев, 37 человек скончались

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1689 новых случаев Covid-19 , 37 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 14 488 тестов, доля позитивных результатов — 15%. Из 1689 заболевших большинство — 1117 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 572 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — один человек в возрасте 40-49 лет, четыре — от 50 до 59 лет, шесть — от 60 до 69 лет, десять — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, четыре — старше 90 лет.

Среди умерших 34 покойных не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1405,2 .

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 235 387 человек при населении в 1,89 млн человек.