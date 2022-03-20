Covid-19 за минувшие сутки: 1907 новых случаев, 4 смерти

В субботу было сделано 5064 лабораторных теста, из которых позитивными оказались 1907. Из заболевших 566 человек не вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 1341 — привит.
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Получена инфорация о 4 летальных исходах. Скончались два человека в возрасте 70-79 лет, один — в возрасте 80-89 лет, один — в возрасте 90-99 лет. Из скончавшихся трое были не вакцинированы, а один человек привит.
Доля позитивных случаев среди тестировавшихся в субботу — 37,7%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей: 3670.9
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