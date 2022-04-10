Covid-19 за минувшие сутки: 458 новых случаев, один человек скончался
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За прошедшие сутки было произведено 2475 тестов на Covid-19, из них 458 оказались положительный. Доля позитивных результатов — 18,5%.

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Из 458 лабороторно подтвержденных случаев заболевания 147 приходятся на невакцинированных или не завершивших курс вакцинации людей, а 311 — на привитых.

Скончался за сутки один пациент в возрасте 80-89 лет, который не был вакцинирован.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей: 960,2.

За время пандемии Covid-19 в Латвии инфицировались 808 799 человек.

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