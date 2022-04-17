Covid-19: за сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом

В пасхальное воскресенье в больницах Латвии на лечении находятся 446 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За сутки был госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, выписаны 13 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 180 пациентов, из них у 168 среднетяжелое течение заболевания, состояние 12 человек — тяжелое.
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